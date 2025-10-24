MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας: Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Φωτογραφία: Hellenic Gymnastics Federation
|
THESTIVAL TEAM

Το 5ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν ήρθε για τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος περιορίστηκε στην κατάκτηση της 5ης θέσης στον τελικό των κρίκων στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης -λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα- με ανάρτηση του στα social media, έδειξε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στο βάθρο των νικητών, αλλά φρόντισε να στείλει το μήνυμα για τη συνέχεια θέτοντας από τώρα ως στόχο το Λος Άντζελες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

“Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις , έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός !
Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA2028 !
Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν ! Προχωράμε δυναμικά”, έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Πετρούνια:

Λευτέρης Πετρούνιας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Τασούλας για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και των επετείων της απελευθέρωσης της πόλης και της 28ης Οκτωβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Α. Σκέρτσος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Δώρα Γκουντούρα: Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Καστοριά: Άνδρας σε αμόκ πετούσε 50ευρα σε περαστικούς από το μπαλκόνι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταγγέλθηκε ψευδώς από τα παιδιά της για “βασανιστήρια”- Αθωώθηκε στο Εφετείο, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ινδία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από τροχαίο – Δεκάδες επιβάτες κάηκαν ζωντανοί, δείτε βίντεο