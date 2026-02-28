Πετράκης: Γράψαμε το δικό μας όνομα στην ιστορική επάνοδο του Ηρακλή

Ο προπονητής του Ηρακλή, Γιώργος Πετράκης μίλησε μετά την επιστροφή του «Γηραιού» στη μεγάλη κατηγορία, λέγοντας πως έγραψαν το δικό τους όνομα στην ιστορική επάνοδο της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του Action24;

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γράφουμε το δικό μας όνομα ξεχωριστά σε αυτή την ιστορική επάνοδο του Ηρακλή εκεί που ανήκει. Η ιστορία γράφεται. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Δείξαμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, είχαμε μεγάλη πίστη, όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό. Εισπράξαμε αυτό που δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε εδώ».