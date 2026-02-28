MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετράκης: Γράψαμε το δικό μας όνομα στην ιστορική επάνοδο του Ηρακλή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο προπονητής του Ηρακλή, Γιώργος Πετράκης μίλησε μετά την επιστροφή του «Γηραιού» στη μεγάλη κατηγορία, λέγοντας πως έγραψαν το δικό τους όνομα στην ιστορική επάνοδο της ομάδας στην πρώτη κατηγορία.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του Action24;

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γράφουμε το δικό μας όνομα ξεχωριστά σε αυτή την ιστορική επάνοδο του Ηρακλή εκεί που ανήκει. Η ιστορία γράφεται. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Δείξαμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, είχαμε μεγάλη πίστη, όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό. Εισπράξαμε αυτό που δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε εδώ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει στην Περιφερειακή οδό

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Φρουροί της Επανάστασης: Όλες οι αμερικανικές βάσεις θεωρούνται νόμιμοι στόχοι

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μιλάνο: Αισθάνθηκα μια ξαφνική αδιαθεσία, λέει ο οδηγός του τραμ για τον εκτροχιασμό – Ποια ήταν τα δύο θύματα

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Τρεις ξηροί καρποί που ενισχύουν το κολλαγόνο – Μικροσκοπικά ελιξίρια νεότητας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Τέμπη: Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Σπαρακτικές εικόνες με τους συγγενείς των θυμάτων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε το “διαζύγιο” με τον Μάρβιν Τζόουνς