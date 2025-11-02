Περίπατος ΠΑΟΚ στις Σέρρες με σούπερ Οζντόεφ και… γκολάρα Μπιάνκο

Ήταν ένας αγωνιστικός περίπατος για τον ΠΑΟΚ που και οι οπαδοί του που κατέκλυσαν το γήπεδο των Σερρών δεν περίμεναν… τόσο εύκολο. Το τελικό 0-5 έφερε τον Δικέφαλο στην κορυφή επιτρέποντάς του μάλιστα να διαχειριστεί τις δυνάμεις του ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Όλα κύλησαν ιδανικά…

Η διαφορά ποιότητας ήταν δεδομένη. Όταν, μάλιστα, ήρθε και το γρήγορο αυτογκολ του Γκελασβίλι στο 3’, φάνηκε πως η πλάστιγγα θα έγερνε οριστικά υπέρ του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Δικεφάλου πήραν τον έλεγχο, διατήρησαν την μπάλα στην κατοχή τους και έψαξαν με καθαρό μυαλό και το δεύτερο γκολ. Όπερ και εγένετο με σκόρερ τον σούπερ φορμαρισμένο Οζντόεφ στο 16’.

Μοναδική… μουτζούρα στην αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια διπλή αμυντική αδράνεια στο 44’ όπου ο Μάρας έστειλε την μπάλα με σουτ στο δοκάρι. Ένα γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο θα θύμιζε το κάζο της Τρίπολης.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον ΠΑΟΚ να είναι χαλαρός εκνευρίζοντας και τον Λουτσέσκου με αποτέλεσμα σε δύο περιπτώσεις με τον Μάρας ο Πανσερραϊκός να φτάνει κοντά στο γκολ. Αυτό μέχρι το 55’ γιατί μετά ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και κρατώντας την μπάλα στα πόδια του «έσβησε» τις λίγες ελπίδες των γηπεδούχων να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος.

Από το 70’ έγινε και πιο απειλητικός με άμεσα μάλιστα αποτελέσματα καθώς ο Οζντόεφ στο 73’ πέτυχε το 3-0 μετά από ασίστ του Ιβανούσετς. Κωνσταντέλιας και Τάισον είχαν κέφια και μετά από υπέροχη συνεργασία τους, ο Γιακουμάκης χρίστηκε σκόρερ στο 81’ σπρώχνοντας απλά την μπάλα στην άδεια εστία.

Το κερασάκι στην Τούρτα ήρθε στο 89’ με τον Μπιάνκο να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ με σουτ εκτός περιοχής.

Η λήξη του αγώνα βρήκε τον ΠΑΟΚ νικητή και στην κορυφή έχοντας την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για τους αγώνες που ακολουθούν με Γιουνγκ Μπόις και Παναθηναϊκό.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν(76΄Τσαούσης), Γεωργιάδης(83΄Ουαγκέ), Γκιογιομέ, Δοϊρανλής(64΄Ομεονγκά), Μπαζνάκι(64΄Μασκανάκης), Ίβαν(76΄Γκριν), Μπρουκς, Μάρας

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ(76΄Μπιάνκο), Οζντόεφ(83΄Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ(69΄Ιβανούσετς), Τάισον(83΄Μπέρδος), Κωνσταντέλιας, Τσάλοβ(69΄Γιακουμάκης)

