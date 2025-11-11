Πένθος στο ΝΒΑ: Πέθανε ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

Την τελευταία του πνοή άφησε, στην ηλικία των 70 ετών, ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα τόσο στο ΝΒΑ όσο και στην Ευρώπη.

Ο Ρίτσαρντσον πέθανε την Τρίτη (11/11) έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο βυθίζοντας στο πένθος το αμερικανικό μπάσκετ ενώ πολύ καλά τον ήξερε και το ευρωπαϊκό καθώς αγωνίστηκε σε έξι ομάδες της ηπείρου μας μετά τον δια βίου αποκλεισμού του από το ΝΒΑ το 1986 για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ήταν ο πρώτος παίκτης στον οποίο είχε επιβληθεί αυτή η τιμωρία, η οποία ανακλήθηκε το 1988. Ο ίδιος, όμως, αποφάσισε να μην επιστρέψει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στην Ευρώπη, φορώντας τις φανέλες των Βίρτους Μπολόνια, Σπλιτ, Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολέ και Φορλί.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο ΝΒΑ, από το 1978 μέχρι το 1986, με τις φανέλες των Νιου Γιορκ Νικς και Νιου Τζέρσεϊ Νετς, είχε κατά μέσο όρο 14,8 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2,6 κλεψίματα ενώ ήταν τέσσερις φορές All-Star και δύο φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας.