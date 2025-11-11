MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ΝΒΑ: Πέθανε ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

|
THESTIVAL TEAM

Την τελευταία του πνοή άφησε, στην ηλικία των 70 ετών, ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα τόσο στο ΝΒΑ όσο και στην Ευρώπη.

Ο Ρίτσαρντσον πέθανε την Τρίτη (11/11) έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο βυθίζοντας στο πένθος το αμερικανικό μπάσκετ ενώ πολύ καλά τον ήξερε και το ευρωπαϊκό καθώς αγωνίστηκε σε έξι ομάδες της ηπείρου μας μετά τον δια βίου αποκλεισμού του από το ΝΒΑ το 1986 για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ήταν ο πρώτος παίκτης στον οποίο είχε επιβληθεί αυτή η τιμωρία, η οποία ανακλήθηκε το 1988. Ο ίδιος, όμως, αποφάσισε να μην επιστρέψει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στην Ευρώπη, φορώντας τις φανέλες των Βίρτους Μπολόνια, Σπλιτ, Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολέ και Φορλί.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο ΝΒΑ, από το 1978 μέχρι το 1986, με τις φανέλες των Νιου Γιορκ Νικς και Νιου Τζέρσεϊ Νετς, είχε κατά μέσο όρο 14,8 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2,6 κλεψίματα ενώ ήταν τέσσερις φορές All-Star και δύο φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας.

Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. για την παραβατικότητα – Χειροπέδες σε έξι άτομα για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδας: Σε δύο γκρουπ η προπόνηση για το παιχνίδι με Σκωτία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ο Νικολά Σαρκοζί σε εστιατόριο του Παρισιού μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του – Γευμάτισε με την Κάρλα Μπρούνι, βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Τουρκία: 60χρονος σκότωσε την 52χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους επειδή είχε ζητήσει διαζύγιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 33χρονος προκαλούσε φθορές σε κυτία κλειδιών Airbnb για να τα διαρρήξει