Παβλένκα: Αξίζαμε τη νίκη, ήμουν σίγουρος ότι θα πιάσω το πέναλτι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ως μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το καθοριστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League χαρακτήρισε το 1-1 με τη Μπραν ο Γίρι Παβλένκα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας δεν παρέλειψε, επίσης, να αναφερθεί και στο πέναλτι που έπιασε στο α’ ημίχρονο.

Αναλυτικά όσα είπε στην COSMOTE TV:

Για το πέναλτι που απέκρουσε: «Περίμενα να δω ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι, όταν είδα ήμουν σίγουρος ότι θα το πιάσω το πέναλτι. Ήταν μια καλή στιγμή σίγουρα, αλλά πήραμε μόνο έναν βαθμό σήμερα».

Για το αποψινό ματς και τη συνέχεια:

«Μας πίεσαν πολύ, είναι μια πολύ καλή ομάδα, δυνατή, μας το έδειξαν. Είχαμε ευκαιρίες να “καθαρίσουμε” το παιχνίδι, δεν το καταφέραμε όμως. Αξίζαμε τη νίκη.

Χάσαμε ευκαιρία να κάνουμε μεγάλο βήμα πρόκρισης. Μένουν ακόμη τρία ματς. Όταν παίζουμε με βάση τις δυνατότητές μας θα μπορέσουμε να πάρουμε τους απαραίτητους βαθμούς για να περάσουμε στην επόμενη φάση».

