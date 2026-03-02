MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρακάμερα ΠΑΟΚ-Αστέρας: Η ιστορική φανέλα, η σημαία του Μεξικού και το “Χατσίδη θέλω τη φανέλα σου” – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα χορταστικό βίντεο παρουσίασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την παρακάμερα του χθεσινού (01/03) νικηφόρου αγώνα στην Τούμπα.

Ο Δικέφαλος απέναντι στον Αστέρα αγωνίστηκε με την επετειακή φανέλα με αφορμή τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου, που δεν την φορούσαν μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά και δεκάδες φίλοι της ομάδας, οι οποίοι είχαν φροντίσει να την αγοράσουν από την μπουτίκ.

Στα πλάνα από την κερκίδα ξεχωρίζει και η σημαία του Μεξικού που σήκωσε ένας φίλος του ΠΑΟΚ για να στηρίξει τον Σάντσες, όπως και ένα πιτσιρικάς που ετοίμασε πλακάτ ζητώντας από τον Χατσίδη να του δώσει τη φανέλα του.

Δείτε το παρακάτω βίντεο:

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ιράν- Φρουροί της Επανάστασης: Θα επιτεθούμε με περισσότερους πυραύλους στην Κύπρο, μέχρι οι Αμερικανοί να φύγουν από το νησί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ο Άρης έχασε στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό με σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η Λευκωσία ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Αφροδίτη Γραμμέλη: Έπρεπε να μείνω με το παιδί στο νοσοκομείο – Κάθε φορά που βλέπω το Παίδων…

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Μανουσάκης, Πιτέρη, Τσατσάγιας: Τρεις καλλιτέχνες από το Μουσείο που δεν έγινε” στο Τελλόγλειο