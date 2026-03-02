Παρακάμερα ΠΑΟΚ-Αστέρας: Η ιστορική φανέλα, η σημαία του Μεξικού και το “Χατσίδη θέλω τη φανέλα σου” – Δείτε το βίντεο

Ένα χορταστικό βίντεο παρουσίασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την παρακάμερα του χθεσινού (01/03) νικηφόρου αγώνα στην Τούμπα.

Ο Δικέφαλος απέναντι στον Αστέρα αγωνίστηκε με την επετειακή φανέλα με αφορμή τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου, που δεν την φορούσαν μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά και δεκάδες φίλοι της ομάδας, οι οποίοι είχαν φροντίσει να την αγοράσουν από την μπουτίκ.

Στα πλάνα από την κερκίδα ξεχωρίζει και η σημαία του Μεξικού που σήκωσε ένας φίλος του ΠΑΟΚ για να στηρίξει τον Σάντσες, όπως και ένα πιτσιρικάς που ετοίμασε πλακάτ ζητώντας από τον Χατσίδη να του δώσει τη φανέλα του.

Δείτε το παρακάτω βίντεο: