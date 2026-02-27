ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε προετοιμασία για τον Αστέρα επί Ισπανικού εδάφους – Αποθεραπεία για τους 11 που ξεκίνησαν βασικοί με Θέλτα

Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο έκλεισε, όμως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα δεν αφήνουν περιθώρια για ανάσες. Ο ΠΑΟΚ, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη, φρόντισε να εκμεταλλευτεί τον χρόνο παραμονής του στο Βίγκο, συνεχίζοντας την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης.

Το τεχνικό επιτελείο χώρισε το ρόστερ σε δύο γκρουπ, ακολουθώντας το καθιερωμένο πλάνο διαχείρισης μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα παρέμειναν στο ξενοδοχείο, όπου ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, με στόχο τη γρήγορη επαναφορά τους σε φουλ ρυθμούς.

Οι υπόλοιποι παίκτες μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της Θέλτα, όπου προπονήθηκαν σε κανονική ένταση στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις φυσικής κατάστασης, δουλειά στην τακτική και παιχνίδια μικρών χώρων, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στο επόμενο κρίσιμο ματς του πρωταθλήματος.

Στον ΠΑΟΚ θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ευρωπαϊκή δοκιμασία και να επιστρέψουν άμεσα στις επιτυχίες εντός συνόρων, διατηρώντας τη συγκέντρωση και την αγωνιστική τους συνέπεια σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

