MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε προετοιμασία για τον Αστέρα επί Ισπανικού εδάφους – Αποθεραπεία για τους 11 που ξεκίνησαν βασικοί με Θέλτα

|
THESTIVAL TEAM

Το ευρωπαϊκό κεφάλαιο έκλεισε, όμως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα δεν αφήνουν περιθώρια για ανάσες. Ο ΠΑΟΚ, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη, φρόντισε να εκμεταλλευτεί τον χρόνο παραμονής του στο Βίγκο, συνεχίζοντας την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης.

Το τεχνικό επιτελείο χώρισε το ρόστερ σε δύο γκρουπ, ακολουθώντας το καθιερωμένο πλάνο διαχείρισης μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα παρέμειναν στο ξενοδοχείο, όπου ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, με στόχο τη γρήγορη επαναφορά τους σε φουλ ρυθμούς.

Οι υπόλοιποι παίκτες μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της Θέλτα, όπου προπονήθηκαν σε κανονική ένταση στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις φυσικής κατάστασης, δουλειά στην τακτική και παιχνίδια μικρών χώρων, με το βλέμμα ήδη στραμμένο στο επόμενο κρίσιμο ματς του πρωταθλήματος.

Στον ΠΑΟΚ θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ευρωπαϊκή δοκιμασία και να επιστρέψουν άμεσα στις επιτυχίες εντός συνόρων, διατηρώντας τη συγκέντρωση και την αγωνιστική τους συνέπεια σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Προς απαγόρευση η μπούρκα στην Ελλάδα – Τι αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

ΕΣΘ: “Μαζέψτε έξω από τα καταστήματα πάσης φύσεως υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για φθορές” – Οι συστάσεις για τις πορείες για τα Τέμπη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Champions League: Κλήρωση “φωτιά” για τους 16 – Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Οδυσσέας Σταμούλης: Δεν βλέπω πια τους “Δύο ξένους”, νομίζω ότι μου άλλαξαν τη ζωή

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Κατερίνα Παπουτσάκη: Ενόχλησε τόσο πολύ η επιλογή μου να κάνω τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που θεώρησαν ότι πρέπει να με “σκοτώσουν” κάπως

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 22 ώρες πριν

Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τον Κώστα Βουτσά που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή