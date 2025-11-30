ΠΑΟΚ: “Βαρβάτη” ανατροπή με δέκα παίκτες, μεγάλο διπλό στη Λιβαδειά

Ο ΠΑΟΚ άφησε με τον καλύτερο τρόπο πίσω του την ισοπαλία απέναντι στη Μπραν, φεύγοντας με μεγάλο διπλό (2-3) από την Βοιωτία. Ο Δικέφαλος βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, ισοφάρισε ισάριθμες με τον Οζντόεφ, έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές στο 77′ λόγω αποβολής του Μεϊτέ, αλλά δεν το έβαλε κάτω και πέτυχε «βαρβάτη» ανατροπή με τέρμα του Γιακουμάκη στο 90′.

Το παιχνίδι άρχισε με φαλτσαριστό σουτ του Ζιβκοβιτς στο 2′, με την μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν. Ο Λεβαδειακός έβρισκε χώρο στη μετάβαση και γινόταν επικίνδυνος και αφού αρχικά απείλησε με σουτ του Όζμπολτ στο 9′, που πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι, ένα λεπτό αργότερα προηγήθηκε.

Γρήγορο 1-0 από τον Κωστή

Έπειτα από γύρισμα του Τσάπρα από τα δεξιά, το πλασέ του Βέρμπιτς από την μικρή περιοχή βρήκε σε σώματα, το νέο σουτ του Κωστή, όμως, από το πέναλτι κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 17′ ο Ιβανούσετς δοκίμασε το πόδι του από διαγώνια θέση, αλλά ο Λοντίγκιν ήταν σε ετοιμότητα, ενώ στο 23′ ο Οζντόεφ δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε από την καρδιά της περιοχής.

1-1 με Οζντόεφ λίγο πριν την ανάπαυλα

Ο Παλάσιος βρήκε χώρο και σούταρε λίγο έξω από την περιοχή στο 27′, η μπάλα, ωστόσο έφυγε πάνω από τα γκολπόστ του Παβλένκα. Το παιχνίδι στα επόμενα λεπτά «έσβησε», μέχρι το 40′ όταν ο ΠΑΟΚ, αρχικά… προειδοποίησε. Σε πρώτη φάση με εκτέλεση φάουλ από τον Οζντόεφ, που πέρασε άουτ και δευτερόλεπτα αργότερα, με ξαφνικό σουτ του Τάισον.

Τελικά, ο Δικέφαλος βρήκε το γκολ της ισοφάρισης πριν την ανάπαυλα. Στο 45′, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Όζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα.

Νέα αδράνεια στην κόντρα και 2-1, άμεσα η ισοφάριση

Ο Ζίβκοβιτς ήταν ο «δράστης» της πρώτης τελικής του δευτέρου μέρους, με διαγώνιο σουτ στο 47′ που μπλόκαρε ο Λοντίγκιν, αλλά ο Λεβαδειακός ήταν η ομάδα που προηγήθηκε για δεύτερη φορά. Στο 50′ ο Παλάσιος βρήκε χώρο στην αντεπίθεση, προχώρησε, σέντραρε από δεξιά και ο Βέρμπιτς ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε εύστοχα για το 2-1.

Ο ΠΑΟΚ δεν άργησε να απαντήσει. Στο 55′ ο Ιβανούσετς με κεφαλιά βρήκε τον Οζντόεφ, ο οποίος εξ’ επαφής με το στήθος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα! Ο Λεβαδειακός, πάντως, λίγο έλειψε στο 58′ να πάρει και πάλι κεφάλι στο σκορ, με πλασέ του Όζμπολτ από την μικρή περιοχή που έδιωξε με τα πόδια ο Παβλένκα! Το ματς έχασε τον ρυθμό του και το έργο του ΠΑΟΚ δυσκόλεψε από το 77′ και μετά, καθώς ο Μεϊτέ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για πάτημα στον Κωστή και πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Φινάλε «θρίλερ» και μεγάλο γκολ από τον Γιακουμάκη

Ο αγώνας πήρε «φωτιά» από το 88′ και μετά. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Γιακουμάκης δεν κατάφερε να πλασάρει όπως ήθελε από την μικρή περιοχή και μπλόκαρε ο Λοντίγκιν και στο 89′ ο Παβλένκα με μεγάλη επέμβαση σταμάτησε το διαγώνιο σουτ του Όζμπολτ. Στο 90′ ο Δικέφαλος προηγήθηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, όταν έπειτα από απίθανη κάθετη του Τάισον, ο Γιακουμάκης πλάσαρε πέφτοντας και έγραψε το 2-3. Ο αγώνας έκλεισε με μία κεφαλιά του Πεντρόζο στο 90+5′, που κατέληξε στην αγκαλιά του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ.

MVP

Ο Παλάσιος έκανε ίσως την πιο γεμάτη του εμφάνιση τη φετινή σεζόν. Ήταν κίνδυνος θάνατος σε κάθε αντεπίθεση του Λεβαδειακού, συμμετέχοντας και στα δύο τέρματα της ομάδας του. Ο Γιακουμάκης, όμως του πήρε τη δόξα πετυχαίνοντας ένα μεγάλο γκολ στις καθυστερήσεις.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Σιδηρόπουλος ξόδεψε πέντε λεπτά στο VAR για να δει αν ήταν όντως σωστή η απόφασή του να δείξει απευθείας κόκκινη στον Μεϊτέ. Έχασε τον πειθαρχικό έλεγχο ο Έλληνας ρέφερι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή (90’+2′ Μανθάτης), Τσοκάι, Παλάσιος, Μπάλτσι (66′ Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (83′ Πεντρόζο), Όζμπολτ

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα (60′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (60′ Μπάμπα), Οζντόεφ (73′ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (60′ Ντεσπόντοφ, 82′ Καμαρά), Γιακουμάκης.

Πηγή: metrosport.gr