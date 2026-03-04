MENOY

ΠΑΟΚ: Τρίποντο κορυφής ψάχνει ο “Δικέφαλος” στην Κηφισιά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Νίκη που θα τον στείλει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ψάχνει απόψε (20:00) ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά.

Ο “δικέφαλος” βρίσκεται στο -3 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ωστόσο με νίκη, στην ισοβαθμία θα βρίσκεται πάνω και από τους δύο διεκδικητές του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου μετράει επιστροφές ωστόσο μετράει και μια απώλεια αυτή του Κένι.

Για τον ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι κομβικής σημασίας καθώς την Κυριακή ταξιδεύει στο Φάληρο για να παίξει με Ολυμπιακό, λίγο πριν μπούμε στα Play-off του πρωταθλήματος.

Από την άλλη αυτή την στιγμή η Κηφισιά δεν φαίνεται να κινδυνεύει καθώς βρίσκεται 8 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού αλλά δεν μπορεί να εφησυχάζεται.

Κηφισιά ΠΑΟΚ

