ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό βίντεο με το “αντίο” της Τούμπας στα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν χθες στην Τούμπα με την οικογένεια του ΠΑΟΚ να αποχαιρετά τους επτά αδικοχαμένους φίλους του “Δικεφάλου” που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο ενώ με τους παίκτες να κρατούν ενός λεπτού σιγή και να αφήνουν λουλούδια μπροστά από τη θύρα 4, η οποία άναψε λευκούς πυρσούς στη μνήμη των επτά αετόπουλων. Το τροχαίο έγινε στις 27/1 και χθες στην Τούμπα οι φίλοι του ΠΑΟΚ προχώρησαν σε μία άκρως συμβολική κίνηση. Στο 27:01 της αναμέτρησης, άναψαν πυρσούς σε όλο το γήπεδο, τιμώντας έτσι τη μνήμη των επτά αετόπουλων.

Η ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο στα social media, το οποίο ραγίζει… καρδιές με το τελευταίο «αντίο» στους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στον δρόμο για τη Γαλλία με σκοπό να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται απέναντι στη Λιόν.