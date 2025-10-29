MENOY

ΠΑΟΚ: Το σερί σταμάτησε στη Γερμανία – Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου

THESTIVAL TEAM

Το τρελό σερί του ΠΑΟΚ σταμάτησε στη Γερμανία. Ο Δικέφαλος γνώρισε την ήττα με σκορ 88-79 από την Μπράουνσβαϊγκ για την τρίτη αγωνιστική του Fiba Europe Cup. Παρά την προσπάθεια των παικτών του Γιούρι Ζντοβτς, ο Δικέφαλος του Βορρά δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη στο Nick Galis Hall. Συγκλονιστική ήταν η παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ που έδωσε βροντερό παρών και δημιούργησε τρομερή ατμόσφαιρα, αλλά δεν ήταν αρκετή…

Με τον Ζίλκα να ευστοχεί σε δύο τρίποντα, η Μπράουνσβαϊγκ προηγήθηκε 10-5, ενώ ο ΠΑΟΚ, παρά τα καλά σουτ, δεν έβρισκε στόχο (15-10). Στο τέλος του δεκαλέπτου, τα τρίποντα των Τζόουνς, Ζάρα και Ιατρίδη έφεραν ισορροπία (18-18).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ανέβασαν ρυθμό στην άμυνα. Οι Φίλλιος και Περσίδης έφεραν προβάδισμα (25-29), ενώ ο Μουρ πρόσθεσε δύο γκολ-φάουλ για το 31-37. Ωστόσο, το τρίτο φάουλ του Μέλβιν έδωσε ξανά την ώθηση στη Μπράουνσβαϊγκ. Με τον Σούκα και τα τρίποντα του Σέρφιλντ, οι Γερμανοί πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 43-41.

Η έναρξη του δεύτερου μέρους δεν ήταν ιδανική για τον ΠΑΟΚ. Με συνεχή φάουλ και κακές επιλογές στην επίθεση, η Μπράουνσβαϊγκ έχτισε διψήφια διαφορά (53-43). Παρά τις προσπάθειες των Μέλβιν, Κόνιαρη και Τζόουνς, που μείωσαν σε 57-51, οι Γερμανοί διατήρησαν προβάδισμα χάρη στην ευστοχία του Σέρφιλντ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να δυσκολεύεται κοντά στο καλάθι, αλλά δεν άφηνε τη Μπράουνσβαϊγκ να ξεφύγει. Με Μέλβιν, Τζάκσον και Μουρ, το σκορ έγινε 77-72, όμως οι Γερμανοί διατήρησαν ψυχραιμία. Ο Τζάκσον μείωσε σε 79-77, αλλά ο Ζλίκα απάντησε με μεγάλο τρίποντο (82-77). Η τάπα στον Τζόουνς και οι εύστοχες βολές του Σέρφιλντ διαμόρφωσαν το τελικό 88-79, σταματώντας το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ.

Δεκάλεπτα: 18-18, 43-41, 65-59, 88-79

Η βαθμολογία του ομίλου 

1. Μπραουνσβάιγκ 6 (3-0)

2. ΠΑΟΚ 5 (2-1)

3. Ανβίλ 4 (1-2)

4. Τρέπτσα 3 (0-3)

Πηγή: metrosport.gr

