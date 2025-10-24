MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Το γιόρτασαν οι οπαδοί του “δικεφάλου” στις κερκίδες του “Πιέρ Μορουά” και τρόλαραν τους φίλους της Λίλ – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με έναν ευφάνταστο τρόπο επέλεξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να αποχαιρετίσουν εκείνους της Λιλ, μετά το σπουδαίο «διπλό» του Δικεφάλου, στέλνοντας αντίο στα γαλλικά!

Οι Θεσσαλονικείς βγήκαν νικητές από την ματσάρα στο «Pierre Mauroy» και οι περίπου 3000 «ασπρόμαυροι» έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο την βραδιά, πανηγυρίζοντας και στέλνοντας… a tout a l’heure στους Γάλλους!

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Χαλκιδική: Εργασίες καθαρισμού στην Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας αύριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη – Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Γιώργος Αυτιάς σε Κομισιόν: “Στηρίξτε ισότιμα τα σύνορα της Ελλάδας όπως και των βόρειων χωρών, λόγω απειλών από την Τουρκία”

ΕΘΝΙΚΑ 13 ώρες πριν

Λαμπρός εορτασμός για τον Άγιο Δημήτριο και την Επέτειο του “ΟΧΙ” στον δήμο Νεάπολης-Συκεών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Δούκας μετά τη συνάντηση με Δένδια: “Η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στην κυβέρνηση, καλή τους τύχη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επ’ αυτοφόρω 23χρονος που είχε κάνει επάγγελμα τις διαρρήξεις