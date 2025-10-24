ΠΑΟΚ: Το γιόρτασαν οι οπαδοί του “δικεφάλου” στις κερκίδες του “Πιέρ Μορουά” και τρόλαραν τους φίλους της Λίλ – Δείτε βίντεο
Με έναν ευφάνταστο τρόπο επέλεξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να αποχαιρετίσουν εκείνους της Λιλ, μετά το σπουδαίο «διπλό» του Δικεφάλου, στέλνοντας αντίο στα γαλλικά!
Οι Θεσσαλονικείς βγήκαν νικητές από την ματσάρα στο «Pierre Mauroy» και οι περίπου 3000 «ασπρόμαυροι» έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο την βραδιά, πανηγυρίζοντας και στέλνοντας… a tout a l’heure στους Γάλλους!