ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του τελικού – Ποιοι έχουν προτεραιότητα
Από τη στιγμή που η Αστυνομία δεν άναψε «πράσινο» φως προκειμένου να καταργηθούν οι «νεκρές» ζώνες στο Πανθεσσαλικό, τα 7.800 περίπου εισιτήρια που δικαιούται ο ΠΑΟΚ φαντάζουν ελάχιστα μπροστά στην τεράστια ζήτηση.
Με ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε ποιοι έχουν προτεραιότητα καθώς και τον τρόπο διάθεσή τους, κατανοώντας πως είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι…
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25.04 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
14.04.2026
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|29
|€20
|30
|€20
|47-48
|€25
Περίοδος προτεραιότητας :
15/04/2026 12:00 – 17/04/2026 17:00
Προτεραιότητα αγοράς 1 εισιτηρίου αποκλειστικά για προσωπική χρήση στις παρακάτω 3 κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάτοχοι θα ενημερωθούν άμεσα μέσω email στη διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο paok fc web λογ/σμο τους.
- Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Σουιτών Vip & Vipa
- Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εξωτερικών θέσεων σε Vip & Vipa
- Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που χρησιμοποίησαν το διαρκείας τους σε όλους τους αγώνες (100% attendance) ως επιβράβευση της παρουσίας τους
Το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του εισιτηρίου.
Τρόπος έκδοσης
- Εισόδος στο web λογαριασμό που αγοράστηκε το εισιτήριο διαρκείας και ακολουθείτε τη διαδικασία αγοράς
- Μόλις ολοκληρώσετε το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου & ΑΜΚΑ), πληκτρολογείτε τον ΑΜΚΑ σας στο πεδίο “κωδικος κουπονιού”, μετά επιλέγετε «αποθήκευση» «ενημέρωση» & «συνέχεια» για να σας επιτραπεί η μετάβαση στο τελικό στάδιο της πληρωμής».