ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του τελικού – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Από τη στιγμή που η Αστυνομία δεν άναψε «πράσινο» φως προκειμένου να καταργηθούν οι «νεκρές» ζώνες στο Πανθεσσαλικό, τα 7.800 περίπου εισιτήρια που δικαιούται ο ΠΑΟΚ φαντάζουν ελάχιστα μπροστά στην τεράστια ζήτηση.

Με ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε ποιοι έχουν προτεραιότητα καθώς και τον τρόπο διάθεσή τους, κατανοώντας πως είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι…

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25.04 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

14.04.2026

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή 29 €20 30 €20 47-48 €25

Περίοδος προτεραιότητας :

15/04/2026 12:00 – 17/04/2026 17:00

Προτεραιότητα αγοράς 1 εισιτηρίου αποκλειστικά για προσωπική χρήση στις παρακάτω 3 κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάτοχοι θα ενημερωθούν άμεσα μέσω email στη διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο paok fc web λογ/σμο τους.

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Σουιτών Vip & Vipa

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εξωτερικών θέσεων σε Vip & Vipa

Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που χρησιμοποίησαν το διαρκείας τους σε όλους τους αγώνες (100% attendance) ως επιβράβευση της παρουσίας τους

Το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του εισιτηρίου.

Τρόπος έκδοσης