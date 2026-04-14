MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του τελικού – Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από τη στιγμή που η Αστυνομία δεν άναψε «πράσινο» φως προκειμένου να καταργηθούν οι «νεκρές» ζώνες στο Πανθεσσαλικό, τα 7.800 περίπου εισιτήρια που δικαιούται ο ΠΑΟΚ φαντάζουν ελάχιστα μπροστά στην τεράστια ζήτηση.

Με ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε ποιοι έχουν προτεραιότητα καθώς και τον τρόπο διάθεσή τους, κατανοώντας πως είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι…

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25.04 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

14.04.2026

Τιμές Εισιτηρίων

ΘύραΤιμή
29€20
30€20
47-48€25

Περίοδος προτεραιότητας :

15/04/2026 12:00 – 17/04/2026 17:00

 Προτεραιότητα αγοράς 1 εισιτηρίου αποκλειστικά για προσωπική χρήση στις παρακάτω 3 κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας. Οι κάτοχοι θα ενημερωθούν άμεσα μέσω email στη διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο paok fc web λογ/σμο τους.

  • Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Σουιτών Vip & Vipa
  • Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας εξωτερικών θέσεων σε Vip & Vipa
  • Κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που χρησιμοποίησαν το διαρκείας τους σε όλους τους αγώνες (100% attendance) ως επιβράβευση της παρουσίας τους

Το δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του εισιτηρίου.

Τρόπος έκδοσης

  1. Εισόδος στο web λογαριασμό που αγοράστηκε το εισιτήριο διαρκείας και ακολουθείτε τη διαδικασία αγοράς
  2. Μόλις ολοκληρώσετε το στάδιο της καταχώρησης των στοιχείων σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου & ΑΜΚΑ), πληκτρολογείτε τον ΑΜΚΑ σας στο πεδίο “κωδικος κουπονιού”, μετά επιλέγετε «αποθήκευση» «ενημέρωση» & «συνέχεια» για να σας επιτραπεί η μετάβαση στο τελικό στάδιο της πληρωμής».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

