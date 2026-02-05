ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα με τη Λιόν

Μετά το τραγικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους της ομάδας, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ πήραν την απόφαση να επιστρέψουν και να μην ταξιδέψουν στη γαλλική πόλη.

Ως αποτέλεσμα, η κερκίδα των φιλοξενούμενων παρέμεινε κλειστή, με ένα πανό αφιερωμένο στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών να δεσπόζει στις εξέδρες.

Την ίδια ώρα, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δεν σκοπεύει να αφήσει χωρίς στήριξη τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο αλλά τελικά δεν βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική εκκαθάριση της υπόθεσης από τις γαλλικές αρχές, έχοντας αιτηθεί την αποζημίωσή τους.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα, με επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ.

