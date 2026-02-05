MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα με τη Λιόν

|
THESTIVAL TEAM

Μετά το τραγικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους της ομάδας, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ πήραν την απόφαση να επιστρέψουν και να μην ταξιδέψουν στη γαλλική πόλη.

Ως αποτέλεσμα, η κερκίδα των φιλοξενούμενων παρέμεινε κλειστή, με ένα πανό αφιερωμένο στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών να δεσπόζει στις εξέδρες.

Την ίδια ώρα, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δεν σκοπεύει να αφήσει χωρίς στήριξη τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο αλλά τελικά δεν βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, έως ότου ολοκληρωθεί η οριστική εκκαθάριση της υπόθεσης από τις γαλλικές αρχές, έχοντας αιτηθεί την αποζημίωσή τους.

Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα, με επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Καρυστιανού για τραγωδία στη Χίο: Το κράτος δεν αποτρέπει τις παράνομες εισβολές – Αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Βαρύ πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα – “Έφυγε” από τη ζωή η μητέρα της, Τζένη

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γαλλία: Κινέζοι προσπάθησαν να υποκλέψουν στρατιωτικά δεδομένα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

ΗΠΑ και Ιράν στο τραπέζι του διαλόγου αύριο: “Ο Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ”, λέει ο Τραμπ

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Κώστας Σόμμερ μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο: Μεγαλώνουμε, το οξυγόνο μου έπεσε στο 90