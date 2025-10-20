MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει με τα εισιτήρια των εκτός έδρας αγώνων του στο Europe Cup

Σε ρυθμούς Ευρώπης μπαίνει και πάλι ο ΠΑΟΚ, που ξεκινά αυτή την εβδομάδα τα εκτός έδρας παιχνίδια του για το FIBA Europe Cup με τον αγώνα απέναντι στην Anwil στην Πολωνία.

Ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα το παιχνίδι με την Brausnchweig στη Γερμανία και μία εβδομάδα αργότερα η δοκιμασία με την Trepca στο Κόσοβο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπενθυμίζει τι ισχύει με τα εισιτήρια για αυτά τα παιχνίδια.

Ο αγώνας Anwil Wloclawek – ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί αυτή την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στη Hala Mistrzow, στο Wloclawek της Πολωνίας.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:45 (τοπική ώρα) και για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ θα τεθεί σε λειτουργία ειδικό εκδοτήριο, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου (Hala Mistrzow). Από αυτό το ειδικό εκδοτήριο, θα μπορούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, τα οποία κοστίζουν 15€.

Ο αγώνας Lowen Brausnchweig – ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στη Volkswagen Halle του Braunschweig. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:30 (τοπική ώρα) και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους OnLine, και για τα διαζώματα 113 και 217 του γηπέδου από την εξής διεύθυνση:

https://www.ticket-onlineshop.com/ols/basketball-braunschweig/de/fiba-europe-cup/channel/shop/areaplan/venue/event/624755

Τα εισιτήρια κοστίζουν 19€ για τα διαζώματα 113 και 217, τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Τέλος σχετικά με τον αγώνα BC Trepca – ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στο Minatori Sports Hall, στην πόλη Μitrovica στο Κόσοβο, για λόγους ασφαλείας και με απόφαση της διοργανώτριας αρχής, δεν θα δοθούν εισιτήρια στη φιλοξενούμενη ομάδα.

Αναπόφευκτα δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως ακριβώς συνέβη και με τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη.

