ΠΑΟΚ – Θέλτα: Πέρασαν οι Ισπανοί από την Τούμπα αλλά ο Γερεμέγεφ άφησε ελπίδες στον Δικέφαλο

Ο ΠΑΟΚ των πολλών τραυματισμών και του απόντα λόγω τιμωρίας, Ραζβάν Λουτσέσκου, πάλεψε κόντρα στη Θέλτα, όμως πλήρωσε το κάκο πρώτο μέρος και τις φαρμακερές αντεπιθέσεις των Ισπανών και ηττήθηκε με 2-1 στην Τούμπα για τα playoffs του Europa League.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη να γίνει την επόμενη Πέμπτη (26/02, 22:00) στην Ισπανία.

Ο αγώνας

Στο 13’ ο ΠΑΟΚ γλίτωσε το γκολ χάρη σε μια τεράστια διπλή επέμβαση του Τσιφτσή. Ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε αρχικά τον Σβέντμπεργκ σε σουτ εξ επαφής και στη συνέχεια αντέδρασε ξανά εντυπωσιακά στο ριμπάουντ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Δύο λεπτά αργότερα (15’), ο Μορίμπα έφυγε στην αντεπίθεση, διένυσε αρκετά μέτρα ανενόχλητος, όμως το τελείωμά του πέρασε άουτ.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέδωσε καρπούς στο 34’. Μετά από λάθος μεταβίβαση του Ντέγιαν Λόβρεν, η μπάλα έφτασε στον Ρομάν, ο οποίος με εντυπωσιακό τακουνάκι έβγαλε στον κενό χώρο τον Ιάγκο Άσπας. Ο έμπειρος Ισπανός δεν συγχώρεσε, νικώντας τον Τσιφτσή για το 0-1 και σημειώνοντας το τρίτο του γκολ στη διοργάνωση. Ο Καμαρά δεν κατάφερε να τον προλάβει, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να εκτίθεται.

Στο 43’ η Θέλτα “χτύπησε” ξανά με υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Άσπας δημιούργησε αυτή τη φορά, μοιράζοντας ιδανικά για τον Σβέντμπεργκ, που με προβολή από κοντά διαμόρφωσε το 0-2. Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τους χώρους και παρέδωσαν μαθήματα γρήγορης μετάβασης, τιμωρώντας κάθε αμυντική αδράνεια των γηπεδούχων.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τις δύο πλευρές, με τη Θέλτα να κατεβάζει αισθητά ρυθμό. Οι Ισπανοί διαχειρίστηκαν το υπέρ τους 0-2, παίζοντας πιο συντηρητικά, ρίχνοντας την ένταση και δείχνοντας ξεκάθαρη διάθεση να “κλειδώσουν” το ματς μέσα από έλεγχο κατοχής και σωστές αποστάσεις στις γραμμές τους.

Ο ΠΑΟΚ είχε μία καλή στιγμή στο 63ο λεπτό, με τον Τέιλορ να βρίσκει με σέντρα τον Γερεμέγεφ, όμως η κεφαλιά του επιθετικού του Δικεφάλου ήταν αδύναμη και κατέληξε στην αγκαλιά του Ράντου.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο (67′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (67′ Μπάμπα), Καμαρά (67′ Χατσίδης), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ζαφείρης, Γερεμέγεφ.

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Ροντρίγκεζ, Αλόνσο, Στάρφελτ, Καρέιρα, Μορίμπα, Ρομάν, Μινγκέθα (61′ Ρουέδα), Σβέντμπεργκ (66′ Άλβαρεθ), Ιγκλέσιας (61′ Γιουτγκλά), Άσπας (66′ Λόπεθ).

