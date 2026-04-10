ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κένι και Ντεσπόντοφ

Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ δουλεύει με φόντο την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, με το προπονητικό τιμ να δουλεύει πάνω στη φυσική κατάσταση του ρόστερ, περιμένοντας παράλληλα ευχάριστα νέα από το μέτωπο των τραυματιών.

Το σημερινό πρόγραμμα που έγινε χωρίς τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο οποίος βιώνει δύσκολες ώρες με την κηδεία του πατέρα του, Μιρτσέα, ήταν υψηλής έντασης και περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και στο φινάλε μάχες 1Vs1.

Αναφορικά με τους τραυματίες, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Σύμφωνα με το training report των “ασπρόμαυρων”, το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα η ομάδα έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα του Πάσχα (13/04) στις 17:00.