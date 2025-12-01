ΠΑΟΚ: Στροφή στον Άρη – Μέρος του προγράμματος ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Πέλκας

Ο ΠΑΟΚ μετά και τη μεγάλη του νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό στρέφει την προσοχή του στο κρίσιμο παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Άρη, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ακολουθεί μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκανε ατομικό, ενώ ο Πέλκας συνέχισε με θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Η μάχη με τον Λεβαδειακό βρήκε τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, που κρίθηκε στο φινάλε, με τον Δικέφαλο να στέκεται όρθιος κόντρα σε κάθε δυσκολία που συνάντησε. Πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στη μάχη με τον Άρη στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στη Λιβαδειά έκαναν αποθεραπεία κι αποκατάσταση στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για προπόνηση που περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος με την ομάδα και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τρίτη (02.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45.