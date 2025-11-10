ΠΑΟΚ: Στροφή στην… ευρωπαϊκή πρόκριση μετά το μεγάλο διπλό κόντρα στην ΑΕΚ

Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ, μένει στο παρελθόν για τον μπασκετικό “δικέφαλο”.

Από το βράδυ της Κυριακής, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πολύ σημαντικό παιχνίδι της Τετάρτης (12/11, στις 20:15), απέναντι στην Anwil, όπου ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, αλλά και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Από σήμερα ξεκίνησε και η προετοιμασία της ομάδας, με ελάχιστες ώρες ξεκούρασης για τους παίκτες, που βρέθηκαν στο PAOK Sports Arena, ουσιαστικά 24 ώρες μετά το παιχνίδι στα Λιόσια.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση και συνεχίστηκε με προπόνησης τακτικής.

Το μεσημέρι της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ, με την οποία η ομάδα μας θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τον αγώνα της Τετάρτης.

Το πρωί της Τρίτης (11/11) θα προπονηθεί στο PAOK Sports Arena η Anwil Wloclawek. Η αποστολή της Πολωνικής ομάδας αναμένεται απόψε στη Θεσσαλονίκη.