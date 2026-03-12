ΠΑΟΚ: Σήμερα οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο παρουσία Βρούτση

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για σύμβαση για τη χρήση του Καυτανζογλείου Σταδίου από τον ΠΑΟΚ.

Την εξέλιξη είχε προαναγγείλει την περασμένη Δευτέρα η CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κατά τη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ.

«Αυτή τη βδομάδα υπογράφουμε σύμβαση μίσθωσης που δίνει ευελιξία χρήσης του σταδίου και θα περιμένουμε και από την πλευρά του γηπέδου να είναι έτοιμο. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα και θα αναλάβουμε μέρος του κόστους των εργασιών για να έχουμε την ευελιξία να μετακινηθούμε εκεί όταν χρειαστεί. Μάλιστα έχουμε πλήρη εικόνα για το τι χρειάζεται, έχουμε κάνει τη δική μας έρευνα. Ελπίζω θα είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν, αλλά θα μετακινηθούμε όταν πρέπει».

Με τη σύμβαση που θα οριστικοποιηθεί, θα επικυρωθεί η μίσθωση του Καυτανζογλείου για τη χρήση της από τον ΠΑΟΚ στο διάστημα που θα διαρκέσει η ανέγερση της νέας Τούμπας.

Το στάδιο διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας, ενώ η τελική του χωρητικότητα θα διαμορφωθεί στις 28.000 θέσεις, επιτρέποντας τη διεξαγωγή τόσο αγώνων πρωταθλήματος όσο και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.