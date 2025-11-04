ΠΑΟΚ: Σέρβος διαιτητής ορίστηκε για το παιχνίδι απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις – Οι διαιτητές στα υπόλοιπα ελληνικά ματς

Σήμερα (04/11) ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Την αυλαία ανοίγει η σημερινή αναμέτρηση (04/11, 22:00) του Ολυμπιακού απέναντι στην PSV για την 4η αγωνιστική της League Stage του Champions League. Η UEFA όρισε τον Γάλλο διαιτητή, Κλεμάν Τουρπέν, ενώ βοηθοί θα είναι οι Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, τέταρτος ο Ρούντι Μπουκέ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ζερόμ Μπρισάρ και Νικολά Ρενβίλ.

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Stage του Conference League (06/11, 22:00), ορίστηκε ο Ισπανός, Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, με βοηθούς τους Μπαρμπέρο και Μορένο, τέταρτος θα είναι ο Γκονθάλεθ και στο VAR θα βρίσκονται οι Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα και Χόρχε Βάθκεθ.

Ο Παναθηναϊκός θα δει τον Σκωτσέζο, Νικ Γουόλς, να σφυρίζει το παιχνίδι της ομάδας απέναντι στη Μάλμε, για την 4η αγωνιστική της League Stage του Europa League. Βοηθοί του θα είναι οι Κόνορ και ΜακΦάρλεϊν, τέταρτος ο Γκρέιαμ και στο VAR οι Κλάνσι και ΜακΛίν, όλοι τους Σκωτσέζοι.

Τέλος, την «ευρωπαϊκή αυλαία» θα κλείσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις, για την 4η αγωνιστική του Europa League. Διαιτητής του παραπάνω παιχνιδιού θα είναι ο Σέρβος, Σέρτζιαν Γιοβάνοβιτς, με βοηθούς τους Στόικοβιτς και Μιχαΐλοβιτς, τέταρτος θα είναι ο Σίμοβιτς, ενώ στο VAR θα βρίσκονται ο Σέρβος Μάρκοβιτς και ο Ρουμάνος Χάτεγκαν.