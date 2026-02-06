MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση για τον Σάντσες – Τα νεότερα για Κωνσταντέλια και Χατσίδη ενόψει Άρη

|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει του νέου ντέρμπι, αυτή τη φορά τοπικό, απέναντι στον Άρη (08/02 19:00) για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο Μεξικανός Χόρχε Σάντσες φόρεσε τα «ασπρόμαυρα» και έκανε την πρώτη του προπόνηση, υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε θεραπεία, όπως κι ο Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος έκανε και πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Όσον αφορά τον Δημήτρη Χατσίδη υποβλήθηκε σε θεραπεία μετά την κλωτσιά που δέχθηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η κατάσταση του νεαρού εξτρέμ θα αξιολογηθεί εκ νέου στην αυριανή προπόνηση

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο μέσα από παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής και δίτερμα. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο (07/02) θα προπονηθεί στις 16:45.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ηρακλής: Απορρίφθηκε η προσφυγή Ευγενίου και Ατλαμάζογλου κατά της ΕΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες, έως 40.000 ευρώ για φθορές σε ΜΜΜ και σιδηρόδρομο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος Αλγερινός που έκανε βόλτες με κλεμμένη μοτοσικλέτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 12 ώρες πριν

Σε ρυθμούς καρναβαλιού η Θεσσαλονίκη – Έρχεται μεγάλη παρέλαση και αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην “καρδιά” της πόλης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Από τα Πεύκα το πρώτο ραντεβού με την Εθελοντική Αιμοδοσία του δήμου Νεάπολης – Συκεών