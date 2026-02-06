ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση για τον Σάντσες – Τα νεότερα για Κωνσταντέλια και Χατσίδη ενόψει Άρη

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει του νέου ντέρμπι, αυτή τη φορά τοπικό, απέναντι στον Άρη (08/02 19:00) για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο Μεξικανός Χόρχε Σάντσες φόρεσε τα «ασπρόμαυρα» και έκανε την πρώτη του προπόνηση, υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε θεραπεία, όπως κι ο Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος έκανε και πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Όσον αφορά τον Δημήτρη Χατσίδη υποβλήθηκε σε θεραπεία μετά την κλωτσιά που δέχθηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η κατάσταση του νεαρού εξτρέμ θα αξιολογηθεί εκ νέου στην αυριανή προπόνηση

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο μέσα από παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής και δίτερμα. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο (07/02) θα προπονηθεί στις 16:45.