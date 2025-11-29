ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Μαντί Καμαρά ενόψει Λεβαδειακού

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τη δύσκολη αναμέτρηση με το Λεβαδειακό για την 12η αγωνιστική της Super League (30/11/25, 19:00) και ο Μαντί Καμαρά προπονήθηκε σε κανονική ένταση στην τελευταία προπόνηση του «Δικέφαλου του Βορρά».

Ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, όπως συνηθίζει, και δεν είναι γνωστό αν ο Μαντί Καμαρά θα επιστρέψει για τον ΠΑΟΚ, κόντρα στο Λεβαδειακό ή αν θα προφυλαχθεί. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος του προγράμματος και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι εκτός από την αναμέτρηση.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι κοντά στην επιστροφή του, καθώς αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα να μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε τη θεραπεία του για να ξεπεράσει τον τραυματισμό που αποκόμισε πριν την αναμέτρηση με την Μπραν για το Europa League.