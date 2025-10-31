ΠΑΟΚ: Προετοιμασία εξπρές ενόψει Πανσερραϊκού με πολλά προβλήματα

Μετά την εμφατική νίκη επί της ΑΕΛ για το Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ στρέφει το βλέμμα του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Super League με στόχο να προσθέσει άλλο ένα τρίποντο στις αποσκευές του που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η μίνι προετοιμασία ξεκίνησε με αρκετά προβλήματα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τους Πέλκα, Χατσίδη, Σάστρε και Γιακουμάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, ενώ εκτός προπόνησης έμειναν ο Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν λόγω ίωσης.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Αποστολή εξετελέσθη και στο Κύπελλο Ελλάδας για τον ΠΑΟΚ, που κέρδισε με 4-1 την ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας. Επόμενη πρόκληση για τον Δικέφαλο η εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα της μεσοβδόμαδης αναμέτρησης ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κατοχής της μπάλας και στο φινάλε οικογενειακό διπλό. Οι Δημήτρης Πέλκας, Δημήτρης Χατσίδης και Ζόαν Σάστρε ακολούθησαν ατομικό στο γήπεδο.

Ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε.

Τέλος ο Ντέγιαν Λόβρεν έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης. Το Σάββατο (01/11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για τις Σέρρες».