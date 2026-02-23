MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Πότε επιστρέφουν τα χαμόγελα και οι τραυματίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αφήσει πίσω του την αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΛ και την ισοπαλία με 1-1 στο AEL FC Arena και να κοιτάξει αρχικά το εμπόδιο της Θέλτα για το Europa League και εν συνεχεία τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague.

Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα τραυματισμού υπάρχει και το νέο του Γίρι Παβλένκα που αποκόμισε μία κάκωση στα πλευρά και παραμένει ακόμα άγνωστο το διάστημα απουσίας του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στις τελευταίες προπονήσεις του ΠΑΟΚ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης με τον ίδιο να διάγει την 3η εβδομάδα απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, ενώ στόχος των ανθρώπων του Δικεφάλου είναι να επιστρέψει σταδιακά σε αγωνιστικούς ρυθμούς ώστε να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις (08/03).

Αγώνα δρόμου κάνει και ο Σουαλιχό Μεϊτέ που θέλει να προλάβει το κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα του, ενώ αμφίβολη κρίνεται η παρουσία του στον αγώνα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Άγνωστο παραμένει το διάστημα απουσίας των Δημήτρη Πέλκα, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Λούκα Ιβάνουσετς και Ντέγιαν Λόβρεν.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Οδησσό και Ζαπορίζια

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ο σύζυγός του κατηγορούνται ότι έκλεψαν τρία εκατ. δολάρια από την κυβέρνηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακός χαρταετός γίγας “στολισμένος” με ευχές παιδιών στα Κούλουμα της Περαίας – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο στρατόπεδο Κόδρα – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Αργύρης Αγγέλου: Στο reunion του “Παρά Πέντε” ήταν σαν να κοροϊδέψαμε λίγο τον χρόνο, σαν να μην πέρασε μια μέρα

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη