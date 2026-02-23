ΠΑΟΚ: Πότε επιστρέφουν τα χαμόγελα και οι τραυματίες

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αφήσει πίσω του την αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΛ και την ισοπαλία με 1-1 στο AEL FC Arena και να κοιτάξει αρχικά το εμπόδιο της Θέλτα για το Europa League και εν συνεχεία τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague.

Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα τραυματισμού υπάρχει και το νέο του Γίρι Παβλένκα που αποκόμισε μία κάκωση στα πλευρά και παραμένει ακόμα άγνωστο το διάστημα απουσίας του.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στις τελευταίες προπονήσεις του ΠΑΟΚ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης με τον ίδιο να διάγει την 3η εβδομάδα απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ, ενώ στόχος των ανθρώπων του Δικεφάλου είναι να επιστρέψει σταδιακά σε αγωνιστικούς ρυθμούς ώστε να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις (08/03).

Αγώνα δρόμου κάνει και ο Σουαλιχό Μεϊτέ που θέλει να προλάβει το κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα του, ενώ αμφίβολη κρίνεται η παρουσία του στον αγώνα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Άγνωστο παραμένει το διάστημα απουσίας των Δημήτρη Πέλκα, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Λούκα Ιβάνουσετς και Ντέγιαν Λόβρεν.

