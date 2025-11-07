MENOY

ΠΑΟΚ: Πόσα εκατομμύρια έχει κερδίσει ως τώρα από το Europa league

Φωτογραφία: Intime
Ευρεία και εντυπωσιακή νίκη, επιβλητικό ποδόσφαιρο και αποτέλεσμα, αύξηση των πιθανοτήτων πρόκρισης στη νοκ άουτ φάση, αλλά και οικονομικά οφέλη αποκομίζει ο ΠΑΟΚ από το 4-0 επί της Γιούνγκ Μπόις.

Στην 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός και επιβλήθηκε 4-0 της Γιούνγκ Μπόις, πετυχαίνοντας ακόμη μια νίκη που αυξάνει τις πιθανότητες πρόκρισης. Μια νίκη που αυξάνει όμως παράλληλα και τα οικονομικά του έσοδα κατά 450.000 ευρώ, όπως κάθε άλλη στη σχετική διαδικασία.

Αυτά τα έσοδα ανεβάζουν το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ στα 12.797.000 ευρώ. Πρόκειται για την παρουσία του στη League Phase έχοντας ήδη εξασφαλίσει 4.310.000 ευρώ, τα πρόσθετα 180.000 ευρώ από τα προκριματικά, αλλά και το value pillar (σύστημα κατανομής εσόδων) της UEFA που φτάνει στα 7.190.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως κάθε νίκη στη League Phase του Europa League αποφέρει 450.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 150.000 ευρώ. Ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα στη βαθμολογία επιβραβεύεται με τουλάχιστον 77.000 ευρώ.

Τα προσδοκώμενα έσοδα στη βαθμολογία:

Πρόκριση στα playoffs: 300.000 ευρώ
Θέσεις 1-8: επιπλέον 600.000 ευρώ
Θέσεις 9-16: επιπλέον 300.000 ευρώ
Πρόκριση στη φάση των 16: 1.750.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ
Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000 ευρώ

*Ο νικητής του Europa League κερδίζει επιπλέον 6.000.000 ευρώ.

Πηγή: metrosport.gr

