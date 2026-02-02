MENOY

ΠΑΟΚ: Ποια η κατάσταση του Κωνσταντέλια εν όψει Παναθηναϊκού

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ μέσα από το δελτίο Τύπου της σημερινής (2/2) προπόνησης προχώρησε σε ενημέρωση για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που αποχώρησε χθες με ενοχλήσεις από το ματς με τον Πανσερραϊκό, γνωστοποιώντας ότι αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική.

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό λόγω ενοχλήσεων στο δεξιό δικέφαλο, θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη (03.02) για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει» σημειώνεται συγκεκριμένα.

Μένει να φανεί ποιο είναι το μέγεθος του μυικού τραυματισμού του νεαρού άσου και να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα της απουσίας του. Ακόμη, πάντως, και να αποφύγει τη θλάση βαριάς μορφής, θα πρέπει να μείνει εκτός για τουλάχιστον για δυο εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως σίγουρα δεν θα είναι διαθέσιμος στα δυο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τα ντέρμπι Πρωταθλήματος με Αρη και ΑΕΚ. Αν η θλάση είναι πιο σοβαρή, τότε θα χάσει και τα παιχνίδια με την Θέλτα!

