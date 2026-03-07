MENOY

ΠΑΟΚ: Πετάει για Αθήνα, δεν ανακοίνωσε αποστολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσα από δελτίο Τύπου έκανε αναφορά στην σημερινή προπόνηση με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα αποφεύγει να αναφερθεί στην κατάσταση των παικτών που αντιμετώπιζαν προβλήματα, ενώ δεν ανακοινώθηκε αποστολή.

Το δελτίο Τύπου της προπόνησης αναφέρει:

«Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έφτασε στο τέλος της. Η ομάδα πλέον είναι έτοιμη να ταξιδέψει στην Αθήνα για το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας και έχει ως μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια και πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Η ομάδα αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

