ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Παραμένουν στα πιτς Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης και Κένι – Ξανά με την ομάδα ο Πέλκας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει εδώ και δύο μέρες στην προετοιμασία για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό και προς το παρόν έχει τρεις βασικούς παίκτες του εκτός προπονήσεων.

Στο πρόγραμμα που έγινε στην Μεσημβρία δεν συμμετείχαν οι Γιακουμάκης, Κένι και Ζίβκοβιτς που συνεχίζουν με θεραπεία, το ίδιο και ο Παβλένκα, που όμως άρχισε να δουλεύει ατομικά στο γήπεδο.

Το ευχάριστο είναι ότι ο Πέλκας έχει αρχίσει να ανεβάζει στροφές, κάνοντας μέρος της προπόνησης με όλη την ομάδα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου της ΠΑΕ:

«Οι συνεχόμενοι αγώνες είχαν την υπόθεση προπόνηση, πολυτέλεια. Πλέον χρόνος υπάρχει, άρα κι η δυνατότητα η ομάδα να προετοιμάσει την επόμενη αναμέτρηση. Η δουλειά για Λεβαδειακό συνεχίζεται.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (11.03) ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε rondo και στη συνέχεια οι παίκτες έπαιξαν παιχνίδι με συγκεκριμένες τακτικές οδηγίες, τόσο για την αμυντική, όσο και για την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησε κι ο Γίρι Παβλένκα.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την Πέμπτη (12.03) η ομάδα θα προπονηθεί στις 11:00»,

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

