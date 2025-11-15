MENOY

ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός οι Κωνσταντέλιας, Καμαρά και Σάστρε για τον “Δικέφαλο του Βορρά”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις προπονήσεις του ενόψει της επανέναρξης της Super League και το παιχνίδι με την Κηφισιά για την 11η αγωνιστική.

Ο Κωνσταντέλιας και ο Καμαρά έκαναν θεραπεία, ενώ ο Σάστρε συνέχισε να κάνει ατομική προπόνηση.

Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει τις θεραπείες για να ξεπεράσει το πρόβλημά του, όπως και ο Καμαρά. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες για να έχει έτοιμη την ομάδα του για το παιχνίδι με την Κηφισιά.

«Ένα γεμάτο πρωινό Σαββάτου για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στη Νέα Μεσημβρία με δουλειά σε όλους τους τομείς. Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις φυσικής κατάστασης 1 vs 1 και τουρνουά στο φινάλε.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Ζόαν Σάστρε δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο. Την Κυριακή (16/11/25) η ομάδα έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (17/11/25) στις 17:00», ανέφερε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ενημέρωση για την προπόνηση της ομάδας.

ΠΑΟΚ

