ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Με Γερεμέγιεφ στην κορυφή της επίθεσης η εντεκάδα των “ασπρόμαυρων”

Χωρίς τρεις ο ΠΑΟΚ στην εκκίνηση του μίνι πρωταθλήματος, δεδομένου πως εκτός παραμένουν οι Κένι, Μεϊτέ και Αντρίγια.

Επιστροφή για τον Γιώργο Γιακουμάκη στην αποστολή, ωστόσο, προτιμήθηκε να μείνει στον πάγκο, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ να παίρνει φανέλα βασικού, ενώ ο Σάστρε επιστρέφει στα δεξιά της άμυνας μετά από καιρό, αντί του Σάντσεζ.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Τσιφτσής με τετράδα στην άμυνα τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Το δίδυμο στα χαφ δεν αλλάζει, με τους Οζντόεφ και Ζαφείρη να φιγουράρουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής.

Οι Τάισον, Κωνσταντέλιας και Χατσίδης αναλαμβάνουν την τριπλέτα της επίθεσης, πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγιεφ.

Αναλυτικά οι επιλογές: Τσιφτσής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.