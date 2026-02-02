ΠΑΟΚ: Παίζει τα ρέστα του για Σάντσεθ, περιμένει την Κρούζ Αζούλ

Δείχνει να εντείνει τις προσπάθειές του, ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Μεξικανού Χόρχε Σάντσεθ που ανήκει στην Κρουζ Αζούλ και ήταν συμπαίκτης με τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Από τις συστάσεις του Γιακουμάκη, ο Δικέφαλος αποφάσισε να κινηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσεθ, ο οποίος παραμένει στο βασικό μεταγραφικό κάδρο του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το Μεξικό και την Κρούζ Αζούλ, ο Σάντσεθ δεν υπολογίζεται από τον προπονητή, στα πλάνα της ομάδας του.

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, τις προηγούμενες ημέρες, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Σάντσεθ.

Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε πως στο πρόσφατο παιχνίδι της Κρουζ Αζούλ με αντίπαλο την Χουάρεθ, η Κρουζ Αζούλ επικράτησε με σκορ 4-3, ο Σάντσες πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 86ο λεπτό, αγωνιζόμενος μόλις για λίγα λεπτά.

Το θέμα έχει ήδη απασχολήσει αρκετά μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό, τα οποία επισημαίνουν πως μια πιθανή επιστροφή του Σάντσεθ στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποδειχθεί κομβική για την παρουσία του στην εθνική ομάδα, ενόψει και του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Χόρχε Σάντσεθ, έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς αγωνίστηκε με την φανέλα του Άγιαξ τη σεζόν 2022-23 και ακόμη με την φανέλα της Πόρτο την περίοδο 2023-24. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στο Μεξικό για λογαριασμό της Κρουζ Αζούλ.

