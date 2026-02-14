ΠΑΟΚ: Ομιλία Σαββίδη στους παίκτες πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ – “Δείξτε σε όλους πως αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη να πάρει το πρωτάθλημα”

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης μίλησε σε όλη την ομάδα, σε μια ακόμα ομιλία με ξεκάθαρο στόχο την εμψύχωση και την πνευματική προετοιμασία ενόψει του κρίσιμου αυριανού (15/2) ντέρμπι.

Το κλίμα της συζήτησης ήταν καθαρά εμψυχωτικό, με τον ισχυρό άνδρα του Δικεφάλου να στέλνει μήνυμα πίστης, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του… «καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και απόλυτη συγκέντρωση» στο αυριανό (15/2) παιχνίδι.

Επίσης, στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα έχει ήδη αποδείξει μέσα στη σεζόν την ποιότητα και τη δυναμική της, τονίζοντας μεταξύ άλλων… «έχετε δείξει ποιοι είστε και τι μπορείτε να πετύχετε», ενώ υπενθύμισε σε όλους πως πρόκειται για ένα σύνολο υψηλών απαιτήσεων, που είναι φτιαγμένο για μεγάλους στόχους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ρόλο της έδρας, με τον Ιβάν Σαββίδη να υπογραμμίζει πως με την υποστήριξη του κόσμου, που αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο, ο ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει στη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. “Μπροστά στον κόσμο μας, μπορείτε να δείξετε σε όλους ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για να πάρει το πρωτάθλημα“, ήταν το κεντρικό μήνυμα που θέλησε να περάσει, δείχνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Πηγή: sport24.gr