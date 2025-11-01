ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η τελευταία “πρόβα” πριν τον Πανσερραϊκό – Ποιοι μένουν εκτός αποστολής

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην μπορεί να υπολογίζει πέντε ποδοσφαιριστές για την εκτός έδρας δοκιμασία της ομάδας του που θέλει να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το training report:

“Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Η τελευταία πρόβα, που διεξήχθη το πρωί του Σαββάτου (01.11) στη Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς καθώς και στους Μαντί Καμαρά, Δημήτρη Πέλκα, Ντέγιαν Λόβρεν και Δημήτρη Χατσίδη .

Ο Κροάτης έμεινε εκτός προπόνηση λόγω ίωσης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν ατομικά.

Οι υπόλοιποι παίκτες θα αναχωρήσουν το απόγευμα με το λεωφορείο της ομάδας για Σέρρες”.