ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Λουτσέσκου για το ματς με Πανσερραϊκό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο “Δικέφαλος” θα επιδιώξει να πάρει το διπλό για να παραμείνει μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης έκανε γνωστή την αρχική ενδεκάδα, στην οποία βρίσκονται οι: Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ

