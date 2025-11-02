ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Λουτσέσκου για το ματς με Πανσερραϊκό

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο “Δικέφαλος” θα επιδιώξει να πάρει το διπλό για να παραμείνει μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης έκανε γνωστή την αρχική ενδεκάδα, στην οποία βρίσκονται οι: Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ