ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οριστικά με “νεκρές” ζώνες ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ (25/04/26, 20:30) θα διεξαχθεί και επίσημα με «νεκρές» ζώνες στις κερκίδες, αφού η αστυνομία ήταν εξ’ αρχής αρνητική στην κατάργησή τους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, την ομαλή και ασφαλή τέλεση του εν θέατι ποδοσφαιρικού αγώνα, δεν συμφωνεί με την κατάργηση της Ζώνης Ασφαλείας στα τμήματα των Κερκίδων 49/50 και 51/52 της Ανατολικής Κερκίδας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπως άλλωστε αποφασίστηκε και στην υπ’ αριθμό 1003/2/476/1-ζ’ από 24.3.2026 Απόφασή μας».