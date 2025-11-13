ΠΑΟΚ: Ο Τάισον επέλεξε τον Πελέ ως κορυφαίο Βραζιλιάνο όλων των εποχών
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο ΠΑΟΚ ανέβασε video με τον Τάισον να καλείται να επιλέξει τον κορυφάιο βραζιλιάνο όλων των εποχών. Ο Πελέ όπως είναι λογικό ήταν η τελική επιλογή του παίκτη του «Δικεφάλου» του Βορρά».
Ο Τάισον στην αρχή των διλημμάτων που του τέθηκαν από τον ΠΑΟΚ ήταν σταθερός στην επιλογή του Γκαρίντσα έναντι πολλύων σπουδαίων παικτών, όμως ο Ρομάριο τον έκανε να απαρνηθεί τον εξτρέμ. Ο Ρονάλντο πήρε την σκυτάλη από τον Ρομάριο, μέχρι να εμφανιστεί το είδωλό του, ο Ροναλντίνιο, όμως όταν ακούστηκε το όνομα του Πελέ δεν μπορούσε να επιλέξει τον πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν.
Όπως φαίνεται, στη Βραζιλία το φαινόμενο του Πελέ καλά κραττεί όσοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και αν έχουν εμφανιστεί, μετά τον Θρύλο του ποδοσφαίρου.
