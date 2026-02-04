ΠΑΟΚ: Ο Σάντσεζ άρχισε το ταξίδι του για Θεσσαλονίκη – Πότε αναμένεται να φτάσει

Καθοδόν προς τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, που θα γίνει η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ στη χειμερινή περίοδο.

Ο Μεξικανός μπακ άρχισε το ταξίδι από το Βανκούβερ όπου βρισκόταν με την αποστολή της Κρουζ Αζούλ, επέστρεψε στο Μεξικό για να ετοιμάσει τα πράγματά του και θα βρίσκεται αύριο (05/02) το πρωί στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του που θα τον κάνει παίκτη του Δικεφάλου μέχρι το 2029.

Έτσι θα προστεθεί μία επιλογή στα άκρα της άμυνας για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αφού ο Μεξικανός διεθνής αγωνίζεται δεξιά αλλά μπορεί να προσφέρει και στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Ο Σάντσες έχει εμπειρία από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού πέρασε από τον Άγιαξ και την Πόρτο.

Με την ολλανδική ομάδα είχε 26 παιχνίδια με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ στη σεζόν 2022-23 και με την πορτογαλική έπαιξε στην επόμενη σεζόν, έχοντας 23 παιχνίδια με δύο ασίστ.

