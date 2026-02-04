MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Ο Σάντσεζ άρχισε το ταξίδι του για Θεσσαλονίκη – Πότε αναμένεται να φτάσει

|
THESTIVAL TEAM

Καθοδόν προς τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Χόρχε Σάντσες, που θα γίνει η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ στη χειμερινή περίοδο.

Ο Μεξικανός μπακ άρχισε το ταξίδι από το Βανκούβερ όπου βρισκόταν με την αποστολή της Κρουζ Αζούλ, επέστρεψε στο Μεξικό για να ετοιμάσει τα πράγματά του και θα βρίσκεται αύριο (05/02) το πρωί στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του που θα τον κάνει παίκτη του Δικεφάλου μέχρι το 2029.

Έτσι θα προστεθεί μία επιλογή στα άκρα της άμυνας για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αφού ο Μεξικανός διεθνής αγωνίζεται δεξιά αλλά μπορεί να προσφέρει και στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Ο Σάντσες έχει εμπειρία από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού πέρασε από τον Άγιαξ και την Πόρτο.

Με την ολλανδική ομάδα είχε 26 παιχνίδια με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ στη σεζόν 2022-23 και με την πορτογαλική έπαιξε στην επόμενη σεζόν, έχοντας 23 παιχνίδια με δύο ασίστ.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Επίθεση Λαβρόφ σε Ζελένσκι: Βάζει την πολιτική του καριέρα πάνω από μια συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο Αττικής: “Η σύντροφός του φαίνεται να γνώριζε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

“Ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού”, λένε πηγές κοντά στον Παύλο Ντε Γκρες

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Diddy: Η μητέρα του ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ως απάντηση στον ισχυρισμό του Netflix ότι τη χαστούκισε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στη Χίο με 15 νεκρούς μετανάστες – Τι λέει για τις συνθήκες της τραγωδίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

“Δεμένα” τα πλοία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη λόγω ισχυρών ανέμων