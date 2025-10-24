ΠΑΟΚ: Ο Κεντζιόρα χάνει τον Βόλο, κάκωση στην ποδοκνημική ο Καμαρά

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Λιλ για τη League Phase του Europa League (3-4), όμως είχε και… απώλειες σε αυτή του τη “μάχη”.

Το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ απέκτησε νέα ονόματα, αφού ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε να τραυματίζονται οι Μαντί Καμαρά και Tόμας Κετζιόρα.

Όπως ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ, ο Καμαρά έχει μια κάκωση στην ποδοκνημική και αύριο (25/10) θα υποβληθεί σε εξετάσεις, για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Ο Κεντζιόρα αποκόμισε χτύπημα στο κεφάλι, του έγιναν ράμματα αμέσως μετά το παιχνίδι με τη Λιλ και θα μείνει εκτός μέχρι τη Δευτέρα, καθώς υπάρχει σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο, οπότε θα χάσει το ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο (26/10, 19:30).