ΠΑΟΚ: Ο Γιαννάκης πανηγύρισε με τους παίκτες της ομάδας μετά τη νίκη επί του Περιστερίου – Δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 87-73 του Περιστερίου στο PAOK Sports Arena για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Aμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιάννης Μήγιος, ο Γιαννάκης του ΠΑΟΚ, βρέθηκε στο παρκέ και πανηγύρισε τη νίκη με τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας.

Μία πολύ όμορφη κίνηση από τους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά καθώς πριν 11 ημέρες ο Γιαννάκης έχασε τον πατέρα του, Λουκά, έναν άνθρωπο πρότυπο φιλάθλου, αλλά και πατέρα, όπως αναγνώρισαν ακόμα και “αντίπαλες” ομάδες.

Δείτε το βίντεο:

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: