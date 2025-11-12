MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Νικητής σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με την Άνβιλ στην Πυλαία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με υψηλό ή με χαμηλό σκορ, με την επίθεση ή την άμυνα, ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει να κερδίζει φέτος. Σε ένα -ακόμα- συναρπαστικό παιχνίδι, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη με 104-96 επί της Άνβιλ σε ένα ματς πολύ υψηλού επιπέδου!

Με καλό ρυθμό στην επίθεση ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, που προηγήθηκε με επιθετικό πλουραλισμό (13-11, 5:30) βλέποντας όλους τους παίκτες του να σκοράρουν. Με το δεύτερό του τρίποντο, ο Ντίμσα έστειλε την διαφορά στους 5 (20-15) με την επίθεση του ΠΑΟΚ να λειτουργεί άριστα. Σταδιακά ανέβασε την άμυνά του, και με το καλάθι του Σλαφτσάκη έκλεισε την πρώτη περίοδο προηγούμενος με 8 πόντους (29-21).

Με επιθετική ορμή μπήκε και στην δεύτερη περίοδο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Τζόουνς έστειλε για πρώτη φορά την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (33-23, 8:15). Η Άνβιλ αντέδρασε, μείωσε στους 6 (33-27), αλλά με ένα 7-2 οι γηπεδούχοι έστειλαν ξανά την διαφορά στους 11, με τον Μέλβιν… σε μεγάλα κέφια! Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Δικέφαλο να σταματά στους 55 πόντους (!), να προηγείται με 13 και τον Μέλβιν να έχει 20 πόντους με 8/10 σουτ!

Με τον Μπράουν να είναι εξαιρετικός (10π, 8 ασίστ ως εκείνο το σημείο), ο ΠΑΟΚ έφτασε για πρώτη φορά στο +20 (65-45, 7:59). Η Άνβιλ αντέδρασε όμως και μείωσε στους 11, δείχνοντας ότι δεν θα παρατήσει το ματς (67-56). Έτσι πήγαινε το ματς μέχρι το τάιμ-άουτ του Ζντοβτς (73-63, 4:13). Η Άνβιλ εκμεταλλέυτηκε το μομέντουμ και πλησίασε ακόμη περισσότερο (73-68). Με αυτή την διαφορά ολοκληρώθηκε και η τρίτη περίοδος (80-75).

Η Άνβιλ με ένα 6-0 στο ξεκίνημα της περιόδου πέρασε μπροστά (80-81, 7:10). Ο Τόμας Ντίμσα όμως το πήρε προσωπικά και με πέντε στη σειρά πόντους έβαλε τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού (87-84). Οι ομάδες… αντάλασσαν πόντους με τον Τζάκσον (11π) να δίνει σημαντικό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ (98-92) με ένα λεπτό να απομένει! Ο Μιχάλακ αστόχησε στο σούτ που θα μείωνε η ομάδα του στον πόντο και ο Μπράουν έστειλε ξανά τη διαφορά στους 6 (100-94, 33.8). Κάπου εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη!

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 55-42, 80-75, 104-96.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

