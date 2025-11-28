ΠΑΟΚ: “Μπλόκο” της ΕΛ.ΑΣ. για οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών στη Λιβαδειά
“Μπλόκο” στην οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά για το παιχνίδι στη Λιβαδειά απέναντι στην τοπική ομάδα, έβαλε με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση έγινε για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Τέλος το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή 30-11-2025 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ
Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 12ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 30-11-2025 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων.