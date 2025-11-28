MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: “Μπλόκο” της ΕΛ.ΑΣ. για οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών στη Λιβαδειά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

“Μπλόκο” στην οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Δικεφάλου του Βορρά για το παιχνίδι στη Λιβαδειά απέναντι στην τοπική ομάδα, έβαλε με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση έγινε για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Τέλος το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή 30-11-2025 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 12ης αγωνιστικής της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 30-11-2025 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Αχτσιόγλου: Ο Τσίπρας με αιφνιδίασε όταν μου πρότεινε την ηγεσία, δεν έπρεπε να παραιτηθεί

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Σίσσυ Φειδά για Σπύρο Σούλη: Από περιέργεια και μόνο θα δω την εκπομπή του

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δημήτρης Παπανώτας: Το Σάββατο είμαι καλεσμένος στην Τσολάκη, νιώθω άγχος που δεν έχω φτιάξει κατάλογο με το τι έχω πάθει από τα 8 μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 26 λεπτά πριν

ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν “στροφές” Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά, ξεκίνησε θεραπεία ο Δημήτρης Πέλκας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη για την υπόθεση revenge porn

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Οι σημερινές πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ