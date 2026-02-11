MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο 87-88: Το έχασε μέσα από τα χέρια του αλλά έδειξε εικόνα ομάδας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στην PAOK Sports Arena, ο ΠΑΟΚ (4-2) γνώρισε την ήττα από την Μπιλμπάο (6-0), με 87-88, χάρη σε μια κάκιστη τέταρτη περίοδο. Ωστόσο, η εμφάνιση αυτή, ήταν (για 30 λεπτά) συνέχεια των καλών τελευταίων αγώνων. Στην επόμενη φάση, ο «Δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, που θριάμβευσε στην Τουρκία.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το… πόδι στο γκάζι, και με κεφάτους τους Άλεν (8π), Ομορούγι (6π) και Ντίμσα (5π) προηγήθηκε με επτά πόντους στα τελειώματα της πρώτης περιόδου (28-21, 0:35). Ειδικά ο Νιγηριανός σέντερ, ήταν εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του παρκέ και έτσι οι γηπεδούχοι έκλεισαν στο +6 την πρώτη περίοδο (30-24).

Η Μπιλμπάο ξεκίνησε καλύτερα τη δεύτερη περίοδο και με καλάθι του Χλίνασον προηγήθηκε με τρεις (32-35, 6:55). Η αντίδραση όμως ήρθε από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Ντίμσα να στέλνει την ομάδα του στο +4 (46-42, 1:23), ενώ οι άμυνές του του έδωσαν τη δυνατότητα να κλείσει με διαφορά οκτώ πόντων το ημίχρονο (50-42).

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο. Ο «Δικέφαλος» είχε διαρκώς διψήφιες διαφορές, αλλά δεν μπορούσε να αποσπαστεί για να κυνηγήσει το -22 της Ισπανίας. Ο Περσίδης (5π) έστειλε τους γηπεδούχους στο +14 (75-61, 0:48) αλλά ο Φρέι «έγραψε» το σκορ της τρίτης περιόδου με σουτ από τα 8 μέτρα.

Οι Ισπανοί ξεκίνησαν καλύτερα την τελευταία περίοδο, και μείωσαν στους τέσσερις με ένα γρήγορο σερί (77-73, 6:33). Η τέταρτη περίοδος της άνηκε… εξ ολοκλήρου, καθώς με φλότερ του Νορμάντας οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ (84-87, 1:35). Με τον Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε (87-87, 0:58). Στην τελευταία φάση, ο ΠΑΟΚ δεν διάβασε καλά και έκανε φάουλ στον Γιαβόρσκι, ο οποίος «έγραψε» το τελικό 87-88.

Τα δεκάλεπτα: 30-24, 50-42, 75-64, 87-88.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Φωκάς Ευαγγελινός: Απαντά στις φήμες που τον θέλουν να εκπροσωπεί την Βουλγαρία στην φετινή Eurovision

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

Η ΠΕΔ-ΚΜ τίμησε το ΕΕΘ για την πολυετή προσφορά του στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη της οικονομίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Άλεν ενόψει Μπιλμπάο: Να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τον αγώνα – Παλεύουμε για να βγούμε πρώτοι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκε ο συνεργός του 51χρονου Γεωργιανού που έκλεψε 11.000 ευρώ από διαμέρισμα στη Βέροια

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Λόλα Νταϊφά: Η καινούργια εκπομπή με τον Παναγιώτη Στάθη δεν θα έπρεπε να λέγεται Καλημέρα Ελλάδα , τελείωσε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη

ΠΑΙΔΕΙΑ 3 ώρες πριν

Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου – Έβαζε τους μαθητές να σκάβουν στο σχολείο