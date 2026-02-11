ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο 87-88: Το έχασε μέσα από τα χέρια του αλλά έδειξε εικόνα ομάδας

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στην PAOK Sports Arena, ο ΠΑΟΚ (4-2) γνώρισε την ήττα από την Μπιλμπάο (6-0), με 87-88, χάρη σε μια κάκιστη τέταρτη περίοδο. Ωστόσο, η εμφάνιση αυτή, ήταν (για 30 λεπτά) συνέχεια των καλών τελευταίων αγώνων. Στην επόμενη φάση, ο «Δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, που θριάμβευσε στην Τουρκία.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το… πόδι στο γκάζι, και με κεφάτους τους Άλεν (8π), Ομορούγι (6π) και Ντίμσα (5π) προηγήθηκε με επτά πόντους στα τελειώματα της πρώτης περιόδου (28-21, 0:35). Ειδικά ο Νιγηριανός σέντερ, ήταν εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του παρκέ και έτσι οι γηπεδούχοι έκλεισαν στο +6 την πρώτη περίοδο (30-24).

Η Μπιλμπάο ξεκίνησε καλύτερα τη δεύτερη περίοδο και με καλάθι του Χλίνασον προηγήθηκε με τρεις (32-35, 6:55). Η αντίδραση όμως ήρθε από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Ντίμσα να στέλνει την ομάδα του στο +4 (46-42, 1:23), ενώ οι άμυνές του του έδωσαν τη δυνατότητα να κλείσει με διαφορά οκτώ πόντων το ημίχρονο (50-42).

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο. Ο «Δικέφαλος» είχε διαρκώς διψήφιες διαφορές, αλλά δεν μπορούσε να αποσπαστεί για να κυνηγήσει το -22 της Ισπανίας. Ο Περσίδης (5π) έστειλε τους γηπεδούχους στο +14 (75-61, 0:48) αλλά ο Φρέι «έγραψε» το σκορ της τρίτης περιόδου με σουτ από τα 8 μέτρα.

Οι Ισπανοί ξεκίνησαν καλύτερα την τελευταία περίοδο, και μείωσαν στους τέσσερις με ένα γρήγορο σερί (77-73, 6:33). Η τέταρτη περίοδος της άνηκε… εξ ολοκλήρου, καθώς με φλότερ του Νορμάντας οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ (84-87, 1:35). Με τον Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε (87-87, 0:58). Στην τελευταία φάση, ο ΠΑΟΚ δεν διάβασε καλά και έκανε φάουλ στον Γιαβόρσκι, ο οποίος «έγραψε» το τελικό 87-88.

Τα δεκάλεπτα: 30-24, 50-42, 75-64, 87-88.

Πηγή: metrosport.gr