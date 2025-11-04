ΠΑΟΚ: Μπήκε ο Πέλκας εν όψει Γιουνγκ Μπόις

Με μια σημαντική επιστροφή συνέχισε την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ για το σπουδαίο ματς της προσεχούς Πέμπτης (6/11) απέναντι στους Γιουνγκ Μπόις.

Ο Δημήτρης Πέλκας που είχε απουσιάσει από τα τελευταία ματς, σήμερα Τρίτη (4/11), προπονήθηκε κανονικά και αυτό σημαίνει πως θα είναι στην αποστολή που θα ανακοινώσει την Τετάρτη (5/11) ο Λουτσέσκου. Το ευχάριστο για το προσεχές μέλλον και όχι για τον αγώνα της Πέμπτης (6/11) αφορά τον Καμαρά που είχε αποχωρήσει τραυματίας από τον αγώνα με την Λιλ.

Ο μέσος του Δικεφάλου για πρώτη φορά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά. Δεν αποκλείεται να προλάβει τον σημαντικό κυριακάτικο αγώνα με με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Το δελτίο Τύπου της σημερινής προπόνησης

«Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Young Boys πλησιάζει προς το τέλος της και η ομάδα δουλεύει με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.¨H προπόνηση περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις, ενώ διεξήχθη και τουρνουά 4 Vs 4. Ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ Δημήτρης Πέλκας προπονήθηκε κανονικά. Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης».