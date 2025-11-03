ΠΑΟΚ: Μπήκαν Λόβρεν, Χατσίδης, μέρος του προγράμματος και ο Πέλκας

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και ρίχνει το βάρος στην αναμέτρηση για την league phase του Europa League.

Η πρώτη προπόνηση στην προετοιμασία για το ματς με τους Ελβετούς, συνοδεύτηκε με καλά νέα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Ντέγιαν Λόβρεν που είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση και τον Δημήτρη Χατσίδη που είχε υποστεί βαρύ διάστρεμμα ένα μήνα πριν στο ματς με την Καβάλα να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του το έβγαλε και ο Δημήτρης Πέλκας.

Ο Καμαρά παραμένει στα πιτς, ενώ το νέο πρόβλημα είναι η ίωση του Θυμιάνη.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το δελτίο Τύπου της ΠΑΕ:

«Το σερί συνεχίζεται, η ομάδα συνεχίζει να είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή της στη μάχη για το UEFA Europa League με την Young Boys.H προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Πανσερραϊκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στον τομέα της τακτικής αλλά και σε αυτόν της φυσικής κατάστασης μέσα από διάφορες ασκήσεις και οικογενειακό διπλό.

Ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης. Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Δημήτρης Χατσίδης προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα.

Την Τρίτη (04/11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00».

