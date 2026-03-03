ΠΑΟΚ: Με πολλές απουσίες κόντρα στην Κηφισιά, αιμάτωμα στη φτέρνα ο Κένι

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της Super League (04/03, 20:00) στη Νίκαια και ο Κένι προστέθηκε στις απουσίες του Λουτσέσκου, καθώς έχει αιμάτωμα στη φτέρνα.

Η κατάσταση του Κένι δεν εμπνέει ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Κηφισιά, από το οποία θα απουσιάσουν επίσης οι Τάισον, Παβλένκα, Πέλκας, Μεϊτέ.

Ο Ντεσπόντοφ έβγαλε μέρος του προγράμματος και πιθανότατα δεν θα ακολουθήσει την αποστολή.

Ο Λόβρεν έχει επιστρέψει από χθες (02/03) στις προπονήσεις του δικεφάλου και εκτός απροόπτου θα είναι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τη νίκη στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League για να φτάσει Ολυμπιακό και ΑΕΚ στη βαθμολογία και να προκύψει τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.