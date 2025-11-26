ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ διαθέσιμο απέναντι στην Μπραν

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αυριανό (27/11, 19.45) σημαντικό αγώνα με την Μπραν. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή αφού όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες θα αποσυρθούν στο ξενοδοχείο.

Η τελευταία προπόνηση είχε και μια καλή είδηση αφού ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς.

Αντίθετα, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά έκαναν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά πράγμα που σημαίνει πως η επιστροφή τους ίσως γίνει ενδεχομένως στο κυριακάτικο ματς με το Λεβαδειακό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Ώρα Μπραν για το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου, που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και περιμένει στην Τούμπα τους Νορβηγούς για ένα κομβικό παιχνίδι. Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά έκαναν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά».