MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Με Κούδα η παρουσίαση της επετειακής φανέλας για τα 100 χρόνια του συλλόγου

|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε μία νέα επετειακή φανέλα, με τον Γιώργο Κούδα να θυμίζει την ιστορία της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ έχει τα κλασικά χρώματα της ομάδας, με άσπρη και μαύρη ρίγα, με τους Θεσσαλονικείς να την αποκαλύπτουν με ένα φοβερό video, γράφοντας στη λεζάντα: “Η φανέλα του αιώνα. Τα χρώματά μας, οι ρίγες μας. Από τη μία γενιά στην επόμενη”.

Στο video πρωταγωνιστεί έτσι ο θρύλος της ομάδας, Γιώργος Κούδας, ο οποίος έχει στο πλευρό του, τα νέα αστέρια της ομάδας, Γιάννη Κωνσταντέλια, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ανέστη Μύθου, αλλά και τον πρώην αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η “Shirley Valentine” σήμερα στο Θέατρο Σοφούλη

ΕΘΝΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συναγερμός στη βάση στη Σούδα: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τις απειλές του Ιράν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 27 λεπτά πριν

Μειώσεις έως 23% στα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Μάρτιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

“Μας παρέσυρε η δημοσιότητα, δεν έπρεπε να πολιτικοποιηθούν τα Τέμπη” είπε ο Πλακιάς – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν δεν ήθελε πραγματικά μια συμφωνία, γι΄ αυτό επιτεθήκαμε