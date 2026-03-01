ΠΑΟΚ: Με Κούδα η παρουσίαση της επετειακής φανέλας για τα 100 χρόνια του συλλόγου

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε μία νέα επετειακή φανέλα, με τον Γιώργο Κούδα να θυμίζει την ιστορία της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ έχει τα κλασικά χρώματα της ομάδας, με άσπρη και μαύρη ρίγα, με τους Θεσσαλονικείς να την αποκαλύπτουν με ένα φοβερό video, γράφοντας στη λεζάντα: “Η φανέλα του αιώνα. Τα χρώματά μας, οι ρίγες μας. Από τη μία γενιά στην επόμενη”.

Στο video πρωταγωνιστεί έτσι ο θρύλος της ομάδας, Γιώργος Κούδας, ο οποίος έχει στο πλευρό του, τα νέα αστέρια της ομάδας, Γιάννη Κωνσταντέλια, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ανέστη Μύθου, αλλά και τον πρώην αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926.