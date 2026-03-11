MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός: Πότε ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι αύριο (12/03) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (15/03) στις 18:00 στην Τούμπα.

Αναλυτικά οι τιμές τους:

Οι κάρτες εισόδου θα πωλούνται από:

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας και της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο και προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 15/03/2026 17:30.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ερντογάν: Θέλουμε ειρήνη, αλλά αν κάποιος ψάχνει για περιπέτειες, θα τού απαντήσουμε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις και ποιοι οι δικαιούχοι

MARKET 4 ώρες πριν

Salad Goals: Δροσερές, τραγανές και πεντανόστιμες επιλογές

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νέο χτύπημα του Ιράν στο Ντουμπάι: Τέσσερις τραυματίες από drone που έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο – Σε καταφύγια οι ταξιδιώτες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών για τα βίντεο – Ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γ. Λοβέρδος: Πάνω από 1.000 Έλληνες έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή – “Θα πάω προσωπικά στα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Φως”