ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός: Πότε ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι αύριο (12/03) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με τον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (15/03) στις 18:00 στην Τούμπα.

Αναλυτικά οι τιμές τους:

Οι κάρτες εισόδου θα πωλούνται από:

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας και της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο και προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 15/03/2026 17:30.