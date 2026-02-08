ΠΑΟΚ: Κλειστά χαρτιά από Λουτσέσκου – Σκέψεις για ελεγχόμενο ροτέισον

Non stop είναι το σερί δύσκολων αγώνων για τον ΠΑΟΚ και λίγες μέρες μετά το διπλό στην Λεωφόρο στον ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Δικέφαλος καλείται να περάσει με επιτυχία από μία ακόμη δύσκολη έδρα, όπως το «Κλ. Βικελίδης».

Οπως συνηθίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου κράτησε «κλειστά χαρτιά» στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Αρη και οι μόνοι δεδομένα απόντες είναι οι τραυματίες Κωνσταντέλιας, Χατσίδης και Ιβανούσετς.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έκανε διάφορες δοκιμές το προηγούμενο διήμερο και σύμφωνα με τις πληροφορίες του metrosport.gr σκέφτεται σοβαρά ένα ελεγχόμενο rotation προκειμένου και ο κορμός της ομάδας να μην αλλάξει ριζικά και να μπούνε και επιπλέον πρόσωπα να ενεργοποιηθούν.

Μέσα από τις δοκιμές αυτό που προκύπτει είναι ότι οι σκέψεις για αλλαγές εστιάζονται κυρίως σε παίκτες του άξονα.

Η σίγουρη αλλαγή

Με δεδομένο ότι στο Πρωτάθλημα δεν ισχύει η «υποχρέωση» του Κυπέλλου για την συμμετοχή ενός νεαρού παίκτη, η επιστροφή του Γιακουμάκη στην ενδεκάδα, στην θέση του Μύθου, μοιάζει να είναι η σίγουρη κίνηση. Ο Κρητικός φορ είναι on fire, μετρά 14 γκολ σε 27 συμμετοχές και ένα από αυτά το σημείωσε στο ματς της league phase του Κυπέλλου στο Βικελίδης, όταν μπήκε στο ματς στο 75’ και σκόραρε, ισοφαρίζοντας για τον ΠΑΟΚ, στο 96’ με ψαλιδάκι.

Οι σκέψεις για νέα πρόσωπα σε τρεις θέσεις

Σε ό,τι αφορά στις άλλες αλλαγές που σκέφτεται να κάνει ο Λουτσέσκου, αυτές αρχίζουν από την θέση του τερματοφύλακα που υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να την καλύψει ο Παβλένκα, αντί του Τσιφτσή. To τελευταίο 90λεπτο του Τσέχου ήταν με τον Πανσερραϊκό, ματς στο οποίο έδειξε ότι είναι απολύτως έτοιμος και δεν αποκλείεται σήμερα να τον εμπιστευτεί ο Ρουμάνος τεχνικός.

Από ‘κει έπειτα, ο Λόβρεν έχει πολλές πιθανότητες να πάρει μία από τις δύο θέσεις των στόπερ και σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι στη νίκη με 3-1 στο ματς του πρώτου γύρου, αποτέλεσε μαζί με τον Κεντζιόρα το δίδυμο των στόπερ του ΠΑΟΚ.

Μϊα θέση παίζεται ακόμη στο δίδυμο των χαφ, με τον Ζαφείρη να είναι έτοιμος να πάρει θέση βασικού και μένει να φανεί αν θα το κάνει με τον Μεϊτέ ή τον Οζντόεφ δίπλα του.

Ο Πέλκας και πάλι στο προσκήνιο

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά στην μεδοεπιθετική γραμμή, είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ να στηριχθεί και πάλι στην τριάδα των Τάισον-Πέλκα-Ζίβκοβιτς. Ειδικά, για τον Γιαννιτσιώτη μεσοεπιθετικό πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στην Λεωφόρο έπαιξε για μία ώρα.

Συνολικά οι δύο πλευρές του ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν θα αλλάξουν, καθώς όλα δείχνουν ότι και οι Μπάμπα-Κένι θα διατηρήσουν τις θέσεις τους στα άκρα της άμυνας.

Το ευχάριστο για τον Λουτσέσκου είναι ότι έχει και παίκτες να βοηθήσουν από τον πάγκο ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού, με τον ΠΑΟΚ, βέβαια, να έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη.